Gelin pastası tarifi: Evde pratik ve nefis gelin pastası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Adını, beyaz görünümü ve hafif yapısıyla düğün ve özel gün sofralarına uygun bulunmasından alır. Zaman içinde farklı bölgelerde küçük değişikliklerle hazırlanmış olsa da temel yapısı korunmuştur. Bu yönüyle gelin pastası, modern pastacılık tekniklerinden ziyade Türkiye’deki ev mutfağı anlayışını yansıtan, yerleşik ve tanınan bir tatlı olarak kabul edilir.

GELİN PASTASI TARİFİ

Gelin pastasının kalori değeri, kullanılan süt, şeker ve krema miktarına bağlı biçimde değişir. Standart ölçülerle hazırlanmış orta boy bir dilim gelin pastası yaklaşık 300 ila 350 kalori aralığında yer alır. Enerji değerinin büyük bölümü kekten gelen karbonhidratlar ve kremadan gelen yağlardan oluşur. Evde hazırlanan tariflerde şeker miktarı azaltıldığında toplam kalori seviyesi düşürülebilir. Soğuk servis edilen gelin pastası, doyurucu yapısı sayesinde küçük porsiyonlarla tüketildiğinde tatlı ihtiyacını karşılar.

REKLAM

Gelin Pastası Malzemeleri

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kekin yumuşak kalması, yumurtaların iyi çırpılmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Keki Islatmak İçin

1,5 su bardağı soğuk süt

Süt miktarı kekin tamamen ıslanmasını sağlar. Fazlası eklenmez.

Krema İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Krema pişirildikten sonra soğutulur. Krem şanti bu aşamadan sonra eklenir. Gelin pastası yapılışında yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta açık renk alana kadar çırpılır. Ardından süt ve sıvı yağ eklenir. Karıştırma işlemi kısa süre devam ettirilir. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya eklenerek homojen kıvam elde edilir. Hazırlanan kek harcı yağlanmış dikdörtgen borcama dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirilir. Kürdan kontrolü yapılarak fırından alınır. Fırından çıkan kek oda sıcaklığına ulaştığında üzerine soğuk süt gezdirilir. Süt, kekin tamamına eşit biçimde yayılır. Kek sütü tamamen çeker ve yumuşak bir yapı kazanır. REKLAM Süt, toz şeker, un ve nişasta tencereye alınır. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kıvam alan krema ocaktan alınır ve vanilya eklenir. Krema tamamen soğuduğunda toz krem şanti ilave edilir ve mikserle çırpılır. Pürüzsüz bir yapı elde edilir. Hazırlanan krema, ıslatılmış kekin üzerine eşit biçimde yayılır. Spatula yardımıyla yüzey düzeltilir. Pasta buzdolabında en az 3 saat dinlendirilir. Dinlendikçe katmanlar daha net hâle gelir. Gelin pastası, sütle ıslatılmış yumuşak keki ve hafif kremasıyla dengeli bir tat profili sunar; bu yapı, yanında seçilecek eşlikçilerin baskın olmamasını gerektirir.

Şekersiz ya da az şekerli çay, pastanın sütlü dokusunu öne çıkarır ve tatlıdan sonra ağızda ferah bir his bırakır. Türk kahvesi tercih edildiğinde küçük fincanlarda sunulması uyumlu bir tamamlayıcılık sağlar ve krema tadını dengeleyen kısa süreli bir sertlik oluşturur. Meyve tarafında çilek ya da muz gibi yumuşak dokulu seçenekler, pastayla uyum içinde tüketilebilir. Soğuk içecek isteyenler için sade süt ya da hafif bir filtre kahve de uygun eşlikçiler arasında yer alır. Bu tür sade eşleşmelerle sunulduğunda gelin pastası, sofrada ağırlaşmadan dengeli ve keyifli bir kapanış niteliği kazanır. GELİN PASTASI NASIL YAPILIR? Gelin pastası yapımında dengeli sonuç elde etmek, bazı ayrıntıların doğru uygulanmasına bağlıdır. Kek aşamasında yumurtalar ve şeker yeterince çırpılmalı, karışım açık renk aldığında diğer malzemelere geçilmelidir. Un ekleme sürecinde fazla karıştırmadan kaçınılması, kekin daha yumuşak kalmasına yardımcı olur. Fırından çıkan kek tamamen soğumadan sütle buluşturulmamalıdır; sıcak kek üzerine süt döküldüğünde yapı dağılabilir. Islatma işlemi sırasında süt, tek noktaya değil tüm yüzeye yayılmalıdır. Krema pişirilirken sürekli karıştırma yapılmalı, topak oluşumuna izin verilmemelidir.