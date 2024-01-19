Gelinim Mutfakta kim elendi?19 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da altınları alanlar...
Gelinim Mutfakta'da bir final heyecanı daha yaşanıyor. Kanal D'de Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin açıklanıyor. İşte, 19 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtları...
Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği alan yarışmacılar ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün Yeşim, Tuğba, Selda ve Filiz arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile elenen gelin açıklanıyor. Peki, 19 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
19 Ocak Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim ile haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz belli olmadı. Oylamaların ardından altınları kazanan yarışmacılar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimize eklenecek.