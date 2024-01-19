Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve 10 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 19 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve 10 altın bileziği kim kazandı?

1 Şurada Paylaş!









Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve 10 altın bileziği alan yarışmacılar ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün yayınlanan programda bugün Yeşim, Tuğba, Selda ve Filiz arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile elenen gelin açıklanıyor. Peki, 19 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...