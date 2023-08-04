Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 4 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen isim...
Kanal D'nin yeni sezonuyla ekranlara merhaba diyen fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün, haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca yeteneklerini sergileyen gelinler arasından 7 bilezik ile çeyrek altını kazanan ve elenen yarışmacılar gün itibariyle. İşte, 4 Ağustos 2023 Cuma günü itibariyle Gelinim Mutfakta final bölümüne ilişkin bilgiler...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin oylarıyla açıklanıyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler belli olacak. İşte fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da son durum...
GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan isim henüz belli olmadı.
Kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.