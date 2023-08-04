Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 4 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen isim...

Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 4 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen isim...

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Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Nursel Ergin'in sunduğu ve hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkan yarışma Gelinim Mutfakta'da, haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin oylarıyla açıklanıyor. Bugün haftanın final bölümü ile yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve 7 bileziğin sahibi ile elenen isimler belli olacak. İşte fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da son durum...