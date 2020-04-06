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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 6 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta puan tablosu

Gelinim Mutfakta günün birincisi bugün ekranlara gelen 496. bölümünde belirlendi. Gelinim Mutfakta'da bugün eski kayınvalidelerden Ziyafet'in stüdyoya gönderdiği mesaj ortalığı karıştırdı. İşte 6 Nisan 2020 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Bugün eski kayınvalidelerden Ziyafet'in gönderdiği mesaj stüdyoyu karıştırırken, Yağnur ile Burçin'in gerilimi de tansiyonun yükselmesine neden oldu. Gelinim Mutfakta 496. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ZİYAFET HANIMDAN STÜDYOYU KARIŞTIRAN MESAJ!

Ziyafet Hanımın, Reyhan Hanım ve Hüsniye Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırdı! Zerafet Hanım, Hüsniye Hanımın tadım sırasındaki betimlemelerle konuşmasını eleştirirken Reyhan Hanımın da, sürekli olarak kendisini övmesini eleştirdi. Bu mesaj sonrası eleştirilen kişiler kendilerini savunmaya geçtiler, diğer gelin ve kaynanalarla tartışmanın ortasına düştüler...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 6 NİSAN PAZARTESİ

Günün en düşük puanını alan gelini 4 puanla Neslihan oldu.

Günün üçüncü olan gelini 8 puanla Burçin

Günün ikinci olan gelini 13 puanla Yağnur 

Günün en yüksek puanını alan gelini 19 puanla Hatice oldu. Hatice bugünün çeyrek altınını kazanan yarışmacısı oldu. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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