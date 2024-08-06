Gelinim Mutfakta 7. sezonuyla ekranlara döndü. Yemek yarışmasını bu sezon Aslı Hünel sunacak. Birbirinden iddialı yarışmacılar hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet edecek. 6 Ağustos Salı günü yayınlanan 1422. Bölümün ardından ise Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu sorusu yanıt aramaya başlayacak. İşte, 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu