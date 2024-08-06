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        Haberler Bilgi Yaşam Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu, hangi gelin? 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta günün birincisi 6 Ağustos 2024 tarihli bölüm için araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışması 7. sezonuyla ekranlara dönüş yaptı. Yeni sezon yarışmacıları Damla, Ayşenur, Aysun ve Esin oldu. Bu sezon sunuculuğunu Aslı Hünel'in üstlendiği yarışmada gün birincisi çeyrek altın sahibi olurken, haftanın finalinde 10 altın bileziği kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? İşte 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:08
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        Gelinim Mutfakta 7. sezonuyla ekranlara döndü. Yemek yarışmasını bu sezon Aslı Hünel sunacak. Birbirinden iddialı yarışmacılar hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet edecek. 6 Ağustos Salı günü yayınlanan 1422. Bölümün ardından ise Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu sorusu yanıt aramaya başlayacak. İşte, 6 Ağustos Salı Gelinim Mutfakta puan durumu

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        6 AĞUSTOS SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Gelinim Mutfakta 6 Ağustos 2024 Salı günü 1422. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler ise gün birincisini merak ediyor.

        Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        DÜN GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

        5 Ağustos tarihli bölümde Damla ve Esin eksi 2 puan aldı. Gün birincisi ise 17 puanla Damla oldu.

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        6 AĞUSTOS 2024 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

        6 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı. Ancak düne ait puan tablosu şu şekilde:

        DAMLA- 17

        AYŞENUR- 14

        AYSUN- 11

        ESİN- 9

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