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HaberlerTelevizyon

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta günün birincisi bugün ekranlara gelen 449. bölümün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da Elif ve kayınvaldiesi Çiğdem'in gidişinin yankıları sürerken, bugün gelin ve kaynanalar arasında güven testi yapıldı. İşte 30 Ocak 2020 Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? soruları yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da Zübeyde Hanım'ın ilk gün gelinlere tırnak kontrolü yapması diğer gelinlerdeki rahatsızlığı devam etti. Dilara'nın Zübeyde Hanım'ın kulisine girerek çekim yapması ve dağınıklığın kime ait olduğu tartışması büyüdü. Gelinim Mutfakta 449. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 30 OCAK PERŞEMBE

Fare kapanlarıyla yapılan testte gelinlerden hangileri kaynanasına güvendi?

Fatih Bey, güven testi için stüdyoya fare kapanlarıyla kurulu bir yol hazırladı. Kaynanalarda, gözleri bağlı olan gelinleri zararsız bir şekilde yolun sonuna götürmesini istedi. Test sırasında ilginç ve komik anlar yaşandı. Hangi gelin kaynanasına güvenmiyor, hangi kaynana gelinini yarı yolda bırakıyor ortaya çıktı...

 

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Nihan

Günün en düşük puanını alan 2. gelini 10 puanla Dilara

Günün en düşün puanını alan 3. gelini 12 puanla Burçin

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla AYÇA

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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