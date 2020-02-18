Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar kimler? soruları yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Gelinim Mutfakta 462. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta'da bu hafta unutulmayan en iyi yarışmacılar geri döndü. Reyhan&Ezgi, Çiğdem&Elif, Nurten&Özlem ve Ayten&Özüm ile mutfağın ateşi yükseldi! Bugün Reyhan Hanım ve Nurten Hanım arasında beklenmedik bir gerilim yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 18 ŞUBAT SALI

Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 14 puanla ÖZLEM oldu.

Diğer gelinler ise 11 puan alarak eşit duruma geldiler.