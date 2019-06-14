Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün Reyhan Hanım, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yapıyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 14 Haziran 320. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Hafta finalinde elenen gelin kaynanalardan helallik isteyen Hatice mi?

Reyhan Hanım, anlaşamadığı Hüsniye Hanıma "Kalite" nispeti yapıyor! Ezgi, Hüsniye Hanımın 250 bilezik iddiasını matematik denklemi ile çürütmeye çalışıyor! Hafta finalinde elenen ve 5 altın bileziği kazanan gelin kim?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alan gelini açıklanır açıklanmaz ayrıntılar haberimizde olacak.