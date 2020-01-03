Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yeni yılın ilk finalinde gelinler ve kayınvalideler için heyecan doruktaydı. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte 3 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Burçin ve kayınvalidesi yarışmadan elendi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU - 3 OCAK 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Goncanur,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 10 puanla Burçin,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 12 puanla Aydan ve Elif oldu. Kura çekilişinin ardından çeyrek altının sahibi Elif oldu.