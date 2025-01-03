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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. Haftanın 1. olmak isteyen gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuyor. Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklandı. Peki 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:33
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        Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklaınıyor. Yarışmadaki 4 gelin, 10 altın bileziği kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ise birinci oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Açiklaninca haberimize eklenecektir.

        YARIŞMACILAR

        Ezgi, Beyzanur, Zehra ve Aysun

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