Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklaınıyor. Yarışmadaki 4 gelin, 10 altın bileziği kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda ediyor. En yüksek puanı alan yarışmacı ise birinci oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?