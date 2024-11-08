Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. En güzel yemeği yapan gelin en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olurken kötü puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim kazandı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 13:28 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli olacak. 8 Kasım Gelinim Mutfakta'da gelinler en yüksek puanı almanın peşinde. En lezzetli yemekleri yapan yarışmacı birinci oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        8 Kasım Cuma hafta finalinde, çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı. 10 altın bileziğin sahibi ve elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta yarışmasında 4-8 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin açıklanınca haberimizde yer alacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"