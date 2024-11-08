Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 8 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
Gelinim Mutfakta'da gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. En güzel yemeği yapan gelin en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olurken kötü puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim kazandı?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli olacak. 8 Kasım Gelinim Mutfakta'da gelinler en yüksek puanı almanın peşinde. En lezzetli yemekleri yapan yarışmacı birinci oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
8 Kasım Cuma hafta finalinde, çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı. 10 altın bileziğin sahibi ve elenen isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 4-8 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin açıklanınca haberimizde yer alacak.