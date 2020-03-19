Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 19 Mart 2020'de yayınlanan 484. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat Aydın çiftleri "Yanardağ Kebabı" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin puanla Elif

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Hatice

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 10 puanla Rümeysa

Ezgi ise 13 puan aldı.