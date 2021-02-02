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Gelir İdaresi Başkanlığı 337 personel alımı yapacak! GİB personel alımı şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. GİB tarafından yapılan açıklamada Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacağı belirtildi. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 personel alımı yapacak! GİB personel alımı şartları neler?

Gelir idaresi Başkanlığı personel alıyor. Gelir idaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının bulunduğu 73 ilde 337 sözleşmeli personel alacak. GİB tarafından yayınlanan ilana göre, koruma ve güvenlik görevlisi alımı için sınav yapılacak. Peki, Gelir idaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB personel alımı başvuru şartları ne? Koruma ve güvenlik görevlisi alımı detayları...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir idaresi Başkanlığı personel alımı ilanına göre, başvurular 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek. İlanda adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uyarısında bulunuldu.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

- Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacak.
- Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşacak.

GİB PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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