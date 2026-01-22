Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Gelir rekoru kırdılar: O kulüpler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Gelir rekoru kırdılar: O kulüpler açıklandı!

        Dünyanın en fazla gelir elde eden 20 futbol kulübü açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelir rekoru kırdılar: O kulüpler açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya futbolunda en fazla gelir eden 20 kulüp, geçen sezon yüzde 11 artışla 12,4 milyar avro gelir sağlayarak rekor kırdı.

        Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre, maç günü gelirleri (2,4 milyar avro), yayın gelirleri (4,7 milyar avro) ve ticari gelirler (5,3 milyar avro) rekor seviyelere ulaşırken ticari gelirler, 5 milyar avroyu aşan ilk gelir kalemi oldu.

        İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelire ulaşan ilk kulüp olduktan sonra bu sezon da yüzde 11 artışla yaklaşık 1,2 milyar avro gelir elde etti.

        Real Madrid, üst üste iki yıl olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde gelir elde eden tek futbol kulübü unvanını alırken maç günü gelirlerinde yüzde 6'lık bir düşüş, ürün satış performansı ve yeni ticari ortaklar sayesinde ise ticari gelirlerinde yüzde 23'lük bir artış bildirildi.

        REKLAM

        Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde bir başka İspanya ekibi Barcelona 974.8 milyon avro ile ikinci, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ise 860.6 milyon avroyla üçüncü sırada yer aldı.

        Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

        Sıra Kulüp Gelir (avro)
        1 Real Madrid 1,161m
        2 Barcelona 974.8m
        3 Bayern Münih 860.6m
        4 Paris Saint-Germain 837m
        5 Liverpool 836.1m
        6 Manchester City 829.3m
        7 Arsenal 821.7m
        8 Manchester United 793.1m
        9 Tottenham 672.6m
        10 Chelsea 584.1m
        11 Inter 537.5m
        12 Borussia Dortmund 531.3m
        13 Atletico Madrid 454.5m
        14 Aston Villa 450.2m
        15 Milan 410.4m
        16 Juventus 401.7m
        17 Newcastle United 398.4m
        18 Stuttgart 296.3m
        19 Benfica 283.4m
        20 West Ham United 276m

        İlk 20'de yer alan kulüplerin lig ve ülke bazında dağılımı ise şu şekilde oluştu:

        Sıra Lig (Ülke) Kulüp sayısı
        1 Premier Lig (İngiltere) 9
        2 LaLiga (İspanya) 3
        3 Bundesliga (Almanya) 3
        4 Serie A (İtalya) 3
        5 Ligue 1 (Fransa) 1
        6 Primeira Liga (Portekiz) 1
        ÖNERİLEN VİDEO

        Kızının erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

        Karabük'te, Murat K. tartıştığı kızının erkek arkadaşı Berk H.'yi (23) pompalı tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Çevredeki bir binaya sığınan yaralı Berk H. ambulansla hastaneye kaldırılırken, daha sonra çevreye rastgele ateş eden Murat K. polis tarafından gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi