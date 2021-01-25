İstanbul'a kadar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu cevabını buldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı etkisini kaybetmişti. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte ise gözler yeni kar yağışına çevrilmişti.

Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bugün İstanbul'da hava sıcaklıları 17 derece dolaylarında seyrederken gün boyu il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan yine il genelinde güney yönlerden esen rüzgârın etkisiyle birlikte sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı da tahmin ediliyor.

Ancak bugün süren sıcak ve yağışlı hava yarın akşam saatleriyle birlikte yerini soğuk ve kar yağışlı havaya bırakmaya başlıyor. Çarşamba günü özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 0 (sıfır) dereceye kadar düşmesi ve Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının diğer yerlerinde karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLUYOR!

Yeni yıla sıcak ve kurak havanın etkisiyle başlayan İstanbul'da baraj doluluk oranları alarm vermeye başlamış 10 Ocak'ta baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına inmiş ve yüzde 19,56 olarak İSKİ tarafından kaydedilmişti. Ancak son on gündür aralıklarla devam eden yağışlı havanın da etkisiyle birlikte baraj doluluk oranları İstanbul'da yüzde 32,38'e kadar yükseldi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK GRAFİĞİ - 25 OCAK