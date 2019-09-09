Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık