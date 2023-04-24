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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Sadi ile Mert'in duygu dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda annesiyle karşılaşan Araz'ın öfkeli halleri dikkat çekiyor. Gizem'in Sadi'yi arayıp "Mert yok!" demesi merak uyandırırken, Sadi ve Mert arasında neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 36. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Songül, Yörük'ün kim olduğunu öğrenirken Servet'in de planları umduğu gibi gitmedi. Yakayı ele veren Servet adalete teslim edilip emniyete götürüldü. Songül sonunda anne ve babasının hesabını sormak için Servet'i sorguya aldı. Sadi'ye karşı çok öfkeli olan Songül, eve döndüğünde hamile olduğunu öğrenince yelkenleri suya indirdi. Ancak bu mutlu haberi hemen Sadi'ye vermeyen Songül önce doktora gitmek istedi. Gerçek annesinin yıllar önce öldüğünü duyan Aylin derin bir üzüntü yaşadı. Araz'la birlikte annesinin mezarını ziyaret ettikten sonra babasının izini sürmeye başladı. Test sonuçlarında Mert'in ilik kanseri olduğu ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşadı. Mert ise babasının kim olduğunu açıklamadan Derya'yla konuşmama kararı verdi. Mert'in sağlığı için Sadi'yle konuşmak zorunda kalan Derya, sonunda büyük sırrı açıkladı. Sadi, Mert'in babası olduğunu öğrenirken bu konuşmaya kulak misafiri olan Songül ise şoke oldu. Diğer tarafta Aylin'in babasını bulmak için elinden geleni yapan Araz, en son ulaştığı adreste yıllar sonra annesini gördü ve gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 37. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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