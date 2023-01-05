Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi için geri sayım başladı. Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...