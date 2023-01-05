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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok?

Show TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümü merak konusu olmuş durumda. Show TV'nin bugünkü yayın akışında görünmeyen dizi ile ilgili olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam neden yok sorusunun cevabını derledik...

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi için geri sayım başladı. Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizinin bu akşam olup olmadığı konusu gündem oldu. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünün bu akşam neden olmadığı açıklanmadı. Edinilen bilgiye göre dizi, yılbaşı arası nedeniyle önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak?

    5 OCAK PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

    22:30 Aile Şerefi (Yerli Sinema)

     

    00:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 24. Bölümünde; Kayıkhanede yaşananların ardından Yılan ekibi zor durumda kalır. Serdar’ın konuşmadan ölmesi başlama noktasına dönmelerine neden olur. 
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok? 5 Ocak Perşembe Show TV yayın akışı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi ne zaman yayınlanacak?

    Büyük patrona ulaşmak için Serdar’ı kimin hastaneden kaçırdığını ve ona zehri kimin verdiğini bulmak zorundadırlar. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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