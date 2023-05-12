'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de aksiyon dolu anlar

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam ekrana gelen 39'uncu bölümü aksiyon dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına topladı.

Tutuklanan Sadi’yi kurtarmak için Songül, Derya, Meltem ve Yaver harekete geçti. Hapishanede çıkan olaylar heyecan dolu anlara sahne olurken, finalde Sadi’yi hapishaneden kaçırmayı başardılar. Dizinin beğeni toplayan bölümü sosyal medyada da trend listesinde yer aldı. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi yaklaşık 1 saat TT listesinde kaldı.

Dün akşam yayınlanan bölümde; emniyette sorguya alınan Sadi susma hakkını kullanarak sessiz kaldı. Sonrasında çıkarıldığı mahkemede ise tutuklanmasına karar verildi. Sadi’nin olayı üzerine Ankara’dan gelen savcı tanık koruma programının başarısız olmasından dolayı Songül’ü suçlarken Yedi Emin için de bir şey yapılamayacağını söyledi. Savcının sert tutumu ve Taylan’ın sözleri karşısında kendini tutamayan Songül görevi bırakmaya karar verdi. Ancak Başkomiser Taylan, daha sonra Songül’le konuşarak aralarındaki sorunu çözdü. Sadi’nin hapishaneye gelmesiyle Servet, Sadi’nin üzerine adamlarını salmaktan geri durmadı. Diğer tarafta Asuman yine bildiğini yaptı ve Mert’in, Sadi’nin içerde olduğunu zamansız bir şekilde öğrenmesini sağladı. Büyük bir üzüntü yaşayan Mert, soluğu babasının yanında aldı. Sadi’nin iliğinin Mert’e uyumlu çıkması, Mert için yeni bir umut oldu. Ancak bela hapishanede Sadi’nin peşini bırakmayınca bu durum Yaver, Songül ve Derya’yı harekete geçirdi. Yaver, Sadi’yi hapishaneden kaçırmak için bir plan yaptı. Finalde Yaver, Meltem, Derya ve Songül hep birlikte başarılı bir şekilde Sadi’yi kaçırmayı başardılar.

İşte Sadi’nin hapishaneden kurtarıldığı final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.