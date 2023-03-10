'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de aksiyon dolu dakikalar

SHOW TV'de yayınlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de gerçeği saklamaya devam eden 'Gizem' daha fazla dayanamayıp bavulla birlikte 'Payaslı'ların kapısına geldi. 'Gizem’in itirafının ardından ellerindeki kozu 'Servet’e karşı kullanmaya karar veren 'Yılan' ekibi hemen hazırlıklara başladı. 'Melek', koruma evinde verilen sütün koktuğunu fark etti ve durumu müdüreyle paylaştı. Müdürenin sert tepkisiyle karşılaşan 'Melek' yemek cezası aldı.
'Can’ın elinde pilavla çıkıp gelmesiyle hem 'Melek' hem de koruma evindeki herkes mutlu oldu. Ancak müdüre bu durumu fırsat bilip zehirlenme vakalarını pilavdan gösterip 'Can' ve ailesinin başına büyük bir dert açtı. 'Sevda’nın tehditlerini bertaraf eden 'Araz', 'Can'ın başına gelenlerden dolayı 'Gelincik'lere sataşınca 'Aylin'le arası açıldı.
'Derya' ise üvey ablasının çıkıp gelmesiyle büyük bir şok yaşarken, ablasının planlarından habersiz ona evini açtı. Okula dönen 'Gizem', sınıfta karşılaştığı tepkilere karşı yaptığı konuşmayla arkadaşlarına büyük bir ders verdi.
'Gizem’in herkesi derinden etkileyen konuşması;
'PAYASLI'LAR ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI
'Sadi' ve 'Songül’ün kılık değiştirerek sahneye çıktığı, 'Sadi’nin çaldığı 'Songül’ün ise şarkı söylediği anlar bölüme damgasını vurdu. Final sahnesinde, 'Sadi' ve 'Yılan' ekibinin oyunuyla parasız kalan 'Servet' sıcak para akışı sağlamak amacıyla uranyum takası için iki ülkenin aracısı oldu. Takasın yapılacağı mekana kılık değiştirerek giren 'Yılan' ekibi ve 'Payaslı'lar bir anda çıkan sorunla çatışmanın ortasında kaldılar. Aksiyonu yüksek bu dakikaların ardından neler yaşanacağı merak konusu oldu.
İşte o anlar;
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 31. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda 'Sadi’nin “Yedi Emin” olarak 'Servet’in karşısına çıkması izleyicileri şaşırtıyor. 'Sadi’nin ne yapacağı ve bu karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı heyecanla bekleniyor.
İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 31. Bölüm Tanıtımı;
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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