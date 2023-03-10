'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de aksiyon dolu dakikalar

SHOW TV'de yayınlanan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de gerçeği saklamaya devam eden 'Gizem' daha fazla dayanamayıp bavulla birlikte 'Payaslı'ların kapısına geldi. 'Gizem’in itirafının ardından ellerindeki kozu 'Servet’e karşı kullanmaya karar veren 'Yılan' ekibi hemen hazırlıklara başladı. 'Melek', koruma evinde verilen sütün koktuğunu fark etti ve durumu müdüreyle paylaştı. Müdürenin sert tepkisiyle karşılaşan 'Melek' yemek cezası aldı.

'Can’ın elinde pilavla çıkıp gelmesiyle hem 'Melek' hem de koruma evindeki herkes mutlu oldu. Ancak müdüre bu durumu fırsat bilip zehirlenme vakalarını pilavdan gösterip 'Can' ve ailesinin başına büyük bir dert açtı. 'Sevda’nın tehditlerini bertaraf eden 'Araz', 'Can'ın başına gelenlerden dolayı 'Gelincik'lere sataşınca 'Aylin'le arası açıldı.

'Derya' ise üvey ablasının çıkıp gelmesiyle büyük bir şok yaşarken, ablasının planlarından habersiz ona evini açtı. Okula dönen 'Gizem', sınıfta karşılaştığı tepkilere karşı yaptığı konuşmayla arkadaşlarına büyük bir ders verdi.