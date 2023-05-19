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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

SHOW TV’nin BKM imzalı ekranda fenomen haline gelen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dün akşam yayınlanan 40. bölümü yine soluksuz izlendi. 'Sadi’nin suçsuzluğunu ispatlamak için canla başla çalışan 'Songül', sonunda istediği delile ulaşırken, 'Sadi’nin polise teslim olması heyecanı artırdı. Gelecek hafta final bölümüyle ekrana gelecek olan 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de hikayenin sonunun nasıl olacağı büyük bir merakla bekleniyor

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  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

    SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin heyecan ve aksiyon dolu 40. bölümünde; 'Sadi’nin yokluğunun fark edilmesiyle emniyet her yerde 'Sadi’yi aramaya başladı. 'Sadi ise yeraltında hazırlanan bir ameliyathanede oğlunun hayatını kurtarmak için operasyon başlattı.
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

    Bu ameliyatı gerçekleştirerek kariyerini ve özgürlüğünü tehlikeye atan doktorun 'Kıvanç' olması ise herkesi bir hayli şaşırttı. 'Asuman, 'Mert’in hayatı pahasına da olsa içindeki kötülüğü durduramadı ve 'Sadi’nin yerini polise ihbar etti. Ancak bu sefer 'Derya’nın şaşırtmacasıyla planı suya düştü.
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

    'Taylan', 'Songül’ün istifasının işleme konulmamasını sağlarken onu izinde gösterdi. Böylece 'Songül, 'Sadi’nin suçsuzluğunu ispat etmek ve başsavcının cinayetini çözmek için hızla çalışmalara başladı. 'Derya' ile olan ilişkisine yeniden başlamak isteyen 'Kıvanç', 'Derya’nın sert tepkisiyle karşılaşsa da gönlünü alabildi.
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

    Başsavcı cinayetinin olduğu gün olay yerinin yakınlarında olan görgü tanığı 'Berkay’ı takibe alan 'Songül' sonunda istediği delile ulaştı. Diğer yanda 'Sadi' ise hastanede oğlu 'Mert’le vedalaştıktan sonra polislerden kaçmak yerine teslim oldu.

  • İşte nefeslerin tutulduğu o final sahnesi;

    İzlemek için tıklayınız

    FİNAL BÖLÜMÜ TANITIMI YAYINLANDI

    Dizinin yayınlanan final bölümü tanıtımında 'Songül', son anda gelerek 'Sadi’nin tutuklanmasını engelliyor. 'Sadi' ve 'Songül’ün mutlu anları yüzleri güldürürken, 'Derya ve 'Asuman’ın yüzleşmesi dikkat çekiyor. İzleyicileri soluksuz izlenecek heyecan dolu bir final bölümü bekliyor.
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

    ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, final bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu
  • 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

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