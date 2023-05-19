'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi Payaslı' teslim oldu

Bu ameliyatı gerçekleştirerek kariyerini ve özgürlüğünü tehlikeye atan doktorun 'Kıvanç' olması ise herkesi bir hayli şaşırttı. 'Asuman, 'Mert’in hayatı pahasına da olsa içindeki kötülüğü durduramadı ve 'Sadi’nin yerini polise ihbar etti. Ancak bu sefer 'Derya’nın şaşırtmacasıyla planı suya düştü.