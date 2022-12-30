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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi' ve 'Songül' tehlikede

SHOW TV’nin BKM imzalı büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Dizi, ABC1 20+'da 4.89 izlenme oranı (rating) 11.43 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.72 izlenme oranı (rating) 11.41 izlenme payı (share), AB’de 3.82 izlenme oranı (rating) 9.94 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ile 1 saat 40 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Sadi' ve 'Songül' tehlikede
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HABERTURK.COM

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', dün akşam ekrana gelen bölümünde; Serdar, Songül’ün planıyla neye uğradığını şaşırdı. Songül babasının hesabını sormak isterken Serdar vuruldu. Serdar'ın konuşmadan ölmesiyle Yılan ekibi zor durumda kaldı.

Songül ve Nihat Başkomiser dört bir koldan Serdar’ın hastaneden kaçmasına kimin yardımcı olduğunu bulmak için çalışmaya başladı. Songül, Serdar’ın avukatıyla Mert’in davasındaki avukatın aynı kişi olduğu bilgisiyle yeni bir ipucu elde etti. Annesinin ölümünün ardından zor günler yaşayan Gizem, Servet’in diğer yüzüyle tanışınca büyük bir şok yaşadı.

Şüpheye düşen Gizem, Araz’ın yanına koştu. Diğer yanda Mert, içerideki zamanını sakin geçirmeye çalışırken bela peşini bırakmadı. Aylin de zor günlerinde yanında olan Araz ile yakınlaşmaya başladı. Sadi ve Songül gazetecilik araştırmalarına kaldıkları yerden döndüklerinde bu sefer Servet’in kapısını çaldılar. Ancak Servet’in ikiliyi tanımasıyla Payaslılar büyük bir tehlikeye karşı karşıya kaldılar.

Sadi ve Songül tehlikede;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 12 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Songül’ün gizli bir göreve katıldığı heyecan dolu tanıtımda Sadi karısını tek bırakmaya dayanamıyor ve operasyona dahil oluyor.

Mert’in tutuksuz yargılanmasına karar verilirken Karabayır’a dönüşüyle neler yaşanacak merakla bekleniyor. Melek’in annesinin Celal’i bıçaklaması ise izleyicileri şoke ediyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 25. Bölüm Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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