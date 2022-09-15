Tango rüzgarı esecek

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, SHOW TV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin bu akşam ekrana gelecek dokuzuncu bölümünde hem komik hem de romantik dakikalar yaşanacak. 'Songül’ün arkadaşının düğününden dolayı aldığı dans dersine 'Sadi' de eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı. 'Songül’ü dans eğitmeninden kıskanan Sadi önce güldürdü sonra kendisine hayran bıraktı. Çiftin duygu dolu dansı çok konuşulacak.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.