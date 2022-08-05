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Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi: Perşembenin en çok izlenen dizisi!
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Perşembenin en çok izlenen dizisi: Gelsin Hayat Bildiği Gibi!

Show TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği büyük beğeni toplayan dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam üçüncü bölümüyle ekrana geldi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölüm üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu

Gelsin Hayat Bildiği Gibi: Perşembenin en çok izlenen dizisi!
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‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 4.63 izlenme oranı (rating) 15.86 izlenme payı (share), AB'de 4.26 izlenme oranı (rating) 15.95 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.03 izlenme oranı (rating) 14.17 izlenme payı (share) elde ederek Perşembe akşamı en çok izlenen dizi oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait, yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı dizi sosyal medyada da çok konuşuldu. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi 6 saat 55 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer alırken, Sadi Payaslı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ertan Saban da 5 saat 20 dakika boyunca gündemde kalarak dün akşamın en çok konuşulan konularından biri oldu.

SADİ İLE SONGÜL GELİN VE DAMAT OLDU

Eski sağ kolu Yaver’in Sadi Payaslı’nın yerini bulması Songül’ü hayli öfkelendirdi. Bunun üzerine ev sahiplerinin yeni evli çifti ziyaret etme isteği Sadi ve Songül ikilisini zor durumda bıraktı. Sadi ve Songül, inandırıcı olmak adına gelin ve damat olarak fotoğraf çekimi yapmak zorunda kaldı.

Gizlice Karabayır Lisesi’nde kalan Aylin’in yerini Araz ve çetesi bulmak üzereyken, Mert yardıma koştu ve Aylin’i bu beladan kurtardı. Aylin’i sokakta bırakamayan Mert, onu evine misafir etti ve Aylin’in kahramanı oldu. Zülfikar hala eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenirken, annesine Ozan’ı bulmak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi. Müdür Mahir Güleç, beşlinin dosyalarının çalındığını fark etti. Bu durumu Yeliz ve Sadi ile paylaştı ve okulda bir arama yapıldı. Dosyaların Gizem’in çantasından çıkması herkese büyük bir şok yaşattı. Sevda, Araz için dosyaların yerini değiştirdiğini söyleyince Araz’ın hışmından kurtulamadı. Gizem de Mert’i ikna etmeyi başaramadı. Disiplin kuruluna giden Gizem, bu durumdan ancak Sadi’nin desteğiyle kurtuldu. Diğer yanda Sevda, Melek’e de sataşmadan geri duramadı. Beşli ve Araz’ın çetesi arasındaki gerilim iyice tırmandı. Melek ve Zülfikar nihayet birbirlerine duygularını açıkladı. Bu durum arkadaş grubu içerisinde de büyük bir mutlulukla karşılandı.

Songül ile Sadi gelinlikçide;

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FİNAL SAHNESİ BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Veli toplantısında Sadi Payaslı ‘herkes ikinci bir şansı hak eder’ diyerek okula yeni gelen beş öğrenciden huzursuz olan velilere büyük bir ders verdi. Toplantıya sonradan katılan Derya ise Emin’i karşısında coğrafya öğretmeni olarak gördü!

Derya’ya büyük sürpriz;

İzlemek için tıklayınız

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin dördüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Eski aşkı Emin’i okulda gördükten sonra Derya büyük bir şok yaşarken, Sadi ile Songül arasındaki kıvılcımlar giderek daha fazla hissediliyor. Derya, Mert’in kaydını başka bir okula aldırmaya karar verirken Mert’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Tanıtımın en dikkat çeken sahnesi ise Derya’nın Songül ile Sadi’nin evine gittiği anlar oluyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 4. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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