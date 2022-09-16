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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', zirveye adını yazdırmaya devam ediyor!

SHOW TV’nin BKM imzalı perşembe akşamlarına damga vuran dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle adını zirveye yazdırdı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', zirveye adını yazdırmaya devam ediyor!
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', zirveye adını yazdırmaya devam ediyor!
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HABERTURK.COM

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümü TOTAL ve ABC1 20+ kategorilerinde birinci oldu. Reytingde elde ettiği başarının yanı sıra sosyal medyanın gündemine de oturan dizi perşembe akşamının lideri olmayı sürdürdü. İzleyicilerden tam not alan bölümün finalinde sünnet düğününe katılan 'Sadi' ve 'Songül’ün takip edilmesi dikkat çekti ve gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

PERŞEMBE AKŞAMI LİDER DEĞİŞMEDİ!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.15 izlenme oranı (rating) 14.97 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.23 izlenme oranı (rating) 13.14 izlenme payı (share) elde ederek birinci oldu. AB'de ise 4.09 izlenme oranı (rating) 13.24 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

SADİ, SONGÜL’ÜN GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Songül’ün mektubuyla dağılan Sadi onu durdurmak için trenin yolunu kesti. Son anda trenden inen Songül eve döndü. Sadi, Kırdarların köydeki adamının Burhan olduğunu anladı. Burhan’ı konuşturmayı başaran Sadi, Songül’le birlikte yaptıkları planla Burhan’ı emniyete teslim etti.

“Menengiç almamışım yanıma…”

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ARAZ VE ÇETESİ, OZAN’IN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Depo baskını sonucu Mert, Zülfikar ve Can’ı hapse göndereceğini düşünen Araz, üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döndü. Üçlünün, Ozan’ın yardımıyla kaçtıklarını Aleyna’dan öğrenen Araz, bunun bedelini Ozan’a ödetmek istedi. Zülfikar’ın yetişmesiyle Ozan, Araz ve çetesinin elinden son anda kurtuldu. Aylin’in kızına tokat attığını öğrenen Esra, uydurduğu bir yalanla Aylin’in evdeki konumunu değiştirdi. Bu durum Aylin’in iyiden iyiye evine yabancılaşmasını sağladı. Üstelik kardeşiyle arasında da Ozan yüzünden soğuk rüzgarlar esti. Derya’nın Mert’ten uzak durmasını istemesinden sonra Araz’a ikinci bir şans veren Gizem, Araz’ın kelebek bıçağıyla kazara da olsa yaralandı. Gizem’i hastaneye götüren Araz, Gizem ve Derya’nın karşılaşmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı. Gerçekleri anlayan Gizem’in Araz’a tepkisi sert oldu.

Ozan’ın Zülfikar’ın kardeşi olduğu ortaya çıkıyor;

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SADİ VE SONGÜL TAKİP EDİLİYOR

Sadi ile Derya yıllar önce yapmadıkları yüzleşmeyi yaptı. Sadi, Derya’yı götürdüğü yerde geçmişin hesabını yaptı. İkili arasındaki konuşmayla mazilerine bir sünger çekildi. Sadi’yle çöplükte olan yüzleşmesinden sonra arkadaşı Meltem’in de etkisiyle kendine daha fazla dikkat etmeye başlayan Derya, Songül’den hiç beklemediği bir teklif aldı. Songül’ün emniyetten biriyle görüşmesine aracı olması Sadi’yi huzursuzlandırdı. Mahkeme günü yaklaştıkça Celal’in sakatlık durumunun davayı zora sokacağını bir kez daha avukatından duyan Melek, Celal’in teklif ettiği anlaşmayı kabul edip ona oyun oynamaya karar verdi. Böylelikle Celal’in yalanı ortaya çıkacaktı. Ancak Celal’in Melek’in planını fark etmesiyle mahkeme hiç beklenmeyen bir şekilde sonlandı. Sadi’nin gizli desteğiyle mahallenin sünnet olmayan çocukları için sünnet düğünü düzenlendi. Herkes güzel geçen gecenin keyfini sürerken Sadi ve Songül, Kırdarların adamının ne kadar yakınlarında olduğunun farkında değildi.

“Aranan şahıs bulundu”

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin onuncu bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ile Songül’ün lunaparka gittiği anlar heyecan uyandırırken ikilinin peşinde olan adamların neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 10. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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