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Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32.bölümde neler oldu?
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Gelsin Hayat Bildiği Gibi 32.bölümde neler oldu?
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"Canımızı yakan Yedi Emin'in canını nasıl acıtacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz" sözlerinin dikkat çektiği tanıtıma Songül'ün ekip arkadaşı Melike'nin vurulduğu anlar damga vuruyor. Songül'ün Sadi'nin arkasından yaklaşıp ona silah doğrultması ise akıllara "Songül, Sadi'nin Yörük lakaplı kişi olduğunu öğrenecek mi?" sorusunu getiriyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 32. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi, Ankara ve İstanbul yeraltı dünyası arasında uzlaşmayı sağlarken Servet'le de bir anlaşma yaptı. Servet, Yedi Emin ile birlikte çalışmaya başlayarak eski gücüne kavuşmayı düşündü. Sadi ise Yörük kod adıyla Servet'in yanında yer alarak içeriden ona ve tepesindeki isimlere ulaşmak için büyük bir adım attı. Ancak Sadi bu planı başsavcı ile arasında gizli tutup Songül'den saklamak zorunda kaldı. Kıvanç'ın hem doktoru hem de arkadaşı Sinan'ın hastaneye yaptığı beklenmedik ziyaretle Derya, Kıvanç'ın hastalığını öğrendi. Diğer yanda Asuman ise Derya'nın arkasından Mert'i ablasına karşı doldurmaktan geri durmadı. Gizem, Mert'in üzerine gelmesiyle Araz ve Aylin'i gördüğünü söyledi. Mert büyük bir şok yaşadı. Araz Sevda'dan, Aylin ise Can'dan hesap sorarken ikisinin de suçunun olmadığından habersizdiler. Songül elde ettiği istihbaratla Servet ve onun yeni adamı Yörük'ün peşine düşerken başsavcının yardımıyla Sadi, Servet'in güvenini kazandı. Songül'ün yapmak istediği operasyon ise gerilimin artmasına sebep oldu. Songül, Servet ve Yörük'ü yakalamak için harekete geçerken final sahnesi akıllara "Sadi yakalanacak mı?" sorusunu getirdi.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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