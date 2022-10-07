'Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden tanıtım

"İnsanın en büyük düşmanı geçmişidir" 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Sadi ile Songül’ün omuz omuza çatışmaya girdiği aksiyon dolu anların nefes kestiği tanıtımda Nevzat’ın “Senin annen öldü Araz” sözleri dikkat çekiyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Songül, Serdar’ın yanına gitmek için yola çıktıklarında Semih Başkomiser’le karşılaştı. Semih Başkomiser, Yılan kod adlı gizli bir operasyon kapsamında Kırdarlar Lojistik’in peşinde olduğunu söyledi. Songül’e işbirliği teklif etti ancak Sadi bu operasyonda Songül’le birlikte olmakta ısrar edince ikili Yılan operasyonunun bir parçası oldu. Gizem köşkteki yeni yaşamına alışmaya çalışırken Aslı’nın ortadan kaybolması Türkan ve Gizem’in yüreğini ağzına getirdi. Aslı’yı yolda görüp köşke getiren Mert, Gizem ve annesinin başını büyük bir dertten kurtardı. Gizem ve Mert artık duygularını gizlemeyi bırakıp arkadaşlıklarını bir ileri boyuta taşıdı. Okula el ele gelen ikiliyi gören Araz ve Aylin neye uğradığını şaşırdı. Derya’nın defterini tesadüf eseri bulan Mert’in ablasına “Emin kim?” diye sormasıyla Derya büyük bir şok yaşadı. Mert’in ablasının gönlünde birinin olmasına karşı sıcak tavrı Derya’ya derin bir nefes aldırdı. Songül’ün başarılı işlere imza atması Serdar’ın gözünden kaçmadı. Serdar, Songül’ü organize şubeye, kendi ekibine aldı. Songül organize şubeye geçtiği için ne kadar mutlu olsa da Songül’ün her an tehlikeyle burun buruna olması ihtimali Sadi’nin hiç hoşuna gitmedi. Çiftin tartışmasına şahit olan ev sahipleri Mahinur, Sadi ve Songül’ü evlilik koçu olan yeğeniyle görüşmeye ikna etti. İkili psikoloğun yaptığı test sayesinde daha da yakınlaştı.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 13 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...