Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.474,36 %-0,82
        DOLAR 45,0554 %0,04
        EURO 52,6856 %-0,25
        GRAM ALTIN 6.690,25 %-1,33
        FAİZ 40,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,14 %-2,93
        BITCOIN 76.650,00 %-0,41
        GBP/TRY 60,8154 %-0,30
        EUR/USD 1,1688 %-0,28
        BRENT 111,17 %2,72
        ÇEYREK ALTIN 10.938,73 %-1,33
        Gemi ve yat ihracatında Yalova ilk sırada

        Gemi ve yat ihracatında Yalova ilk sırada

        Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracatını ilk çeyrekte yüzde 142 artıran Yalova, bu alanda en fazla dış satım yapan iller arasında ilk sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre, Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki gemi ve yat sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,6 artarak 327 milyon 555 bin dolardan 584 milyon 908 bin dolara ulaştı.

        Yalova, gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatını ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 142 artırarak 119 milyon 323 bin dolardan 288 milyon 845 bin dolara çıkardı.

        Kentin, sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 49,38 olarak gerçekleşti.

        Sektörde en fazla ihracat yapan ikinci il olan İstanbul'un geçen yılın ocak-mart dönemindeki 158 milyon 826 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 34 yükselişle 212 milyon 636 bin dolara çıktı.

        İzmir, ocak-mart döneminde yüzde 308 artış ve 42 milyon 982 bin dolarla üçüncü, Bursa ise yüzde 16 yükseliş ve 18 milyon 947 bin dolarla dördüncü oldu.

        Türkiye'den ocak-mart döneminde 100'den fazla ülkeye gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

        Bu dönemde en fazla dış satım Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye ilk çeyrekte ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 yükselişle 117 milyon 664 bin dolardan 183 milyon 604 bin dolar oldu.

        Bu ülkeyi yüzde 438 artışla takip eden Malta'ya gemi ve yat dış satımı ise 14 milyon 380 bin dolardan 77 milyon 387 bin dolara ulaştı.

        Birleşik Krallık, ocak-mart döneminde yüzde 31,1 artış ve 67 milyon 991 bin dolarla en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu.

        İlk çeyrekte gemi ve yat ihracatında Fransa'ya rekor artış yaşandı. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 924 bin dolar olan gemi ve yat ihracatı, yüzde 7 bin 254'lük artışla 67 milyon 953 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Fransa'yı yüzde 39 yükseliş ve 34 milyon 142 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 26 Nisan 2026 (Sosyal Medya Devlerine Ceza Kapıda Mı?)

        Ülkeler sosyal medyada yaş sınırını nasıl uyguluyor? Hangi platformlar devletler için bir risk olarak gözüküyor? Dijital dünyada kontrol kimde? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün soruyor; Osman Demircan, Yasemin Akyol ve Taki Berberakis yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Arkadaş kurbanı oldu
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Tedesco'nun ayrılığı Alman basınında!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        Hızla kazanılan servet