Gemi ve yat, mayısta ihracatını en fazla artıran sektör oldu

AA

Gemi ve yat, geçen ay 72 ülkeye 136 milyon 103 bin dolar değerinde ihracat yaparak dış satımını en çok artıran sektör oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs 2020'de 58 milyon 163 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 134 artışla 136 milyon 103 bin dolara yükseldi. Gemi ve yat, geçen ay dış satımını en çok artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 16 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 79 milyon 637 bin dolarını İstanbul yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 58,5'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 40 milyon 458 bin dolarla Yalova ve 13 milyon 21 bin dolarla İzmir oldu.

- En fazla ihracat Malta, Yunanistan ve Rusya'ya

Gemi ve yat sektörü, geçen ay 72 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Malta olarak kayıtlara geçti.

49 milyon 831 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Malta'yı, 22 milyon 895 bin dolarla Yunanistan, 13 milyon 218 bin dolarla Rusya Federasyonu, 10 milyon 497 bin dolarla Norveç ve 8 milyon 338 bin dolarla İtalya takip etti.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı da 47 milyon 101 bin dolarla yine Malta'da kaydedildi.

Sektörün alt kalemlerine bakıldığında, geçen ay sektörün ihracatına en büyük katkıyı 64 milyon 444 bin 43 dolarla gemi ihracatı yaparken, bunu 38 milyon 634 bin 570 dolarla römorkör ihracatı takip etti.

Mayısta 22 milyon 165 bin 260 dolarlık deniz tankeri ihracatı, 5 milyon 501 bin 421 dolarlık yat, tekne ve bot ihracatı, 4 milyon 72 bin 49 dolarlık gemi yan sanayi ve 1 milyon 285 bin 879 dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.

- "Sektör ihracatındaki bu artışın, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ümit ediyoruz"

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2020 sonunda gerçekleştirdiğimiz 'ihracatını en çok yükselten sektör' olma başarısını mayıs ayı ihracat rakamları ile devam ettiriyoruz. Ülkemizin tüm zamanlarda en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci mayıs ayı olarak tarihe geçen bu ayda, sektörümüzün yüzde 134 oranındaki ihracat artışı ile bu başarıya önemli bir katkı sağlamış olması bizleri ve tüm sektör paydaşlarımızı ziyadesiyle mutlu etmekte ve geleceğe umutla bakmamıza sebep olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Seven, Mayıs 2020'de 58 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatındaki bu artışın, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ümit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İlan edilen son rakamlar ile 2021 yılı toplam ihracat tutarımız ilk 5 ay itibarıyla 457 milyon dolara yükseldi. Böylelikle güncel tarih itibarıyla ihracat artış rekorları kırdığımız 2020 yılının da önüne geçmeyi başardık. Tersanelerimiz mevcut projelerinin teslimlerini tamamladıkça bu rakamların yıl sonuna kadar aynı ivme ile yükselmesini bekliyor, sektörümüz adına son dönemlerde öne çıkan başarı hikayelerine 2021 sonunda bir yenisini daha eklemeyi ümit ediyoruz."