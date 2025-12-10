Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Doğa olaylarına merakı olanlar Geminid meteor yağmuru için geri sayıma geçti. Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen Geminid meteor yağmuru senede birkaç kere meydana gelir. Parlak ve renkli kayan yıldızlar olarak tanınan Geminid meteor yağmur aralık ayında meydana gelecek. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Yılın en parlak meteor yağmuru için geminid meteor yağmuru tarihi belli oldu. Adını, gökyüzünde meteorların İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır. Saatte 100–150 meteor görülebilir; bu da onu yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri yapar. Peki Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayında gözlenen, yılın en etkileyici ve en yoğun meteor yağmurlarından biridir. Adını, gökyüzünde meteorların İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır.
GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Uzmanlar, Geminid Gök Taşı Yağmuru’nun çıplak gözle gece karanlığında, ışık yoğunluğunun az olduğu ve bulutsuz havada izlenebileceğini belirtti. Bu kapsamda Geminid meteor yağmurunun Türkiye'den de görülebilir.