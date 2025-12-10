Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

Yılın en parlak meteor yağmuru için geminid meteor yağmuru tarihi belli oldu. Adını, gökyüzünde meteorların İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünmesinden alır. Saatte 100–150 meteor görülebilir; bu da onu yılın en yoğun meteor yağmurlarından biri yapar. Peki Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Geminid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?