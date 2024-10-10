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        Haberler Gündem Güncel Gemlik'te köylere gölet ve sulama havuzu | Son dakika haberleri

        Gemlik'te köylere gölet ve sulama havuzu yapılacak

        Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sulama sıkıntısı çeken köylere gölet ve sulama havuzu yapılacağını duyurdu. Deviren, Gölet projesi ile Hamidiye köyü bölgesinin tarım amaçlı suya daha kolay ulaşacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:00
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        Gemlik'te köylere gölet ve sulama havuzu
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        Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in "Başkan Mahallede" adlı köy buluşmaları Hamidiye'de devam etti. Başkan Deviren'e başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Hamidiye, Şükriye ve Katırlı muhtarları, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Toplantıda konuşan Hamidiye Muhtarı Ayhan Gündoğdu, kaynak suyunun boşa aktığını söyleyerek sulama amaçlı kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de Hamidiye köyü bölgesinin tarım amaçlı suya daha kolay ulaşacağını belirterek, gölet projesini duyurdu. Başkan Deviren konuşmasında şunları söyledi:

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        "Türkiye'deki sofralık zeytinin önemli bir kısmı burada üretiliyor. Gemlik zeytini, o kaliteli dediğimiz zeytin, 413 kilometrekarelik bir alanda yetişiyor. Biz 400 küsur metrekarelik bir alanı, Gemlik Hamidiye köyümüzün zeytin alım yeri olarak belirledik.

        Size bir müjde vereyim. Göreve geldiğimiz günden bu yana altı ay geçti ve bu süre zarfında enerjimizin yüzde yetmiş, seksenini köylerimize verdik. Burada çok değerli köy muhtarlarımız var. Önümüzdeki dönemde de aynı düşünceyle köylerimize ağırlık vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın köylerini sevmesi çok önemli.

        Bölgenin sulama konusundaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. İki gün önce, ilçemizdeki siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Bursa Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Ziyarette, Gemlik'in özellikle bu civardaki susuz olan köylerinin sıkıntılarını anlattık.

        Göletler yapılacak. Katırlı köyümüzde bir gölet projesi var, bu devam edecek. Umurbey'de bir sulama havuzu. İznik yönünden gelen suyun Umurbey'e kazandırılması önemli, çünkü bölgede 600 bine yakın zeytin ağacı var. Ağaçlarımız en kısa sürede daha fazla suya kavuşacak."

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