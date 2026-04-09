        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş GenBeşiktaş'ın tanıtımı yapıldı - Beşiktaş Haberleri

        GenBeşiktaş'ın tanıtımı yapıldı

        Beşiktaşlı çocuklar ve gençlere yönelik üyelik sistemi GenBeşiktaş'ın lansmanı yapıldı. Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına; Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ile Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı katılımıyla Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 19:20 Güncelleme:
        GenBeşiktaş'ın tanıtımı yapıldı

        Beşiktaşlı çocuklara ve gençlere yönelik üyelik sistemi GenBeşiktaş'ın tanıtımı yapıldı.

        Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ile Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı katıldı.

        Genel sekreter Uğur Fora, söz konusu üyelik sisteminin Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, "Beşiktaş taraftarının, hepimizin hafızasına işlediği harika bir sloganı var: Beşiktaş bize babamızdan kalan miras değil, evlatlarımıza olan borcumuzdur. Bu motivasyonla GenBeşiktaş projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 7'den 70'e tüm Beşiktaşlıların bu camianın bir değeri olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş sevgisi ve kültürüyle büyümesini istiyoruz. Çocuklarımız, Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorlar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Beşiktaş'ı daha derinden yaşaması için GenBeşiktaş projesini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu projeyle 18 yaşından küçük Beşiktaşlıların genel kurul üyesi olabileceğini belirten Fora, "Her Beşiktaşlı, 1903 lira aidatını ödeyerek GenBeşiktaş üyesi olabilecek. GenBeşiktaş üyeleri, 18 yaşını doldurduklarında yüzde 50 indirimle genel kurul üyemiz olmaya hak kazanacak. GenBeşiktaş ürünlerimiz tasarlanacak. GenBeşiktaş üyeleri kulübün lisanslı ürünlerini de indirimli alacak. Şehit, gazi ve dezavantajlı çocuklarımız ücretsiz GenBeşiktaş üyesi olabilecek. Beşiktaşlılar da tanıdıklarına bu üyeliği hediye edebilecek. Bir yıldır üzerinde çalışılan GenBeşiktaş projesi her yaştan, her kesimden Beşiktaşlıya ulaşacak." şeklinde konuştu.

        Yönetim kurulu üyesi Merve Öztopaloğlu ise projenin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Bir anne olarak bence programın hediye edilebilir olması çok kıymetli. Aynı zamanda da kurulumuzun çok heyecan verici planları var. Bunun bir sadakat programı şeklinde ilerlemesi ve gençlerimizle, çocuklarımızla beraber kulübümüzün sürekli iletişim halinde olması çok heyecan verici olacak. GenBeşiktaş'ı lütfen izlemeye devam edin. Eminim hepiniz çok mutlu olacaksınız."

        Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı da uzun zamandır proje için çalıştıklarını aktararak, "Beşiktaş'ın mirasını geleceğe taşıyoruz. Beşiktaş'ın değerlerini gençlerimize aktarabileceğimiz bir köprü inşa ettik. Bu proje çok uzun soluklu olacak. Bu yapı, 10-15 sene sonra büyük bir hale gelecek. Teknolojik dönüşümü tamamlayacağımızı belirtmiştik. Bu internet üzerinden yapılan üyelikle başka gelişmeler görebilirsiniz. Yakın zamanda genel kurul üyeliklerimizi de internet üzerinden almaya başlayacağız. Beşiktaş'ın teknolojik hamlesini tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

