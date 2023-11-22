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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Genç Caz+'dan üçüncü albüm

        'Genç Caz+'dan üçüncü albüm

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 'Genç Caz+' projesinin üçüncü albümünü yayımladı. Albümde 30 yaşın altındaki genç müzisyenlerden oluşan 6 müzik grubunun kendilerine ait ve daha önce yayımlanmamış birer özgün besteleri yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:14
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        'Genç Caz+'dan üçüncü albüm
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        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla başlattığı Genç Caz+ projesi, üçüncü albümünü yayımladı.

        Bu yıl 21. yaşına giren Genç Caz+ programı için yapılan başvurular arasından seçilen gruplar ve solo projeler, tarzlarına göre eşleştirildikleri deneyimli müzisyenlerle birlikte çalıştı. Eggmann Quartet’e Volkan Öktem, BÜMK Orkestra’ya Korhan Futacı, Keskin Band’e Okan Kaya, Zonda 4’e Ayşe Tütüncü, Projektiles’a Selen Gülün, Esra Gürçay Quartet feat. Peter Shalamov’a ise Önder Focan prodüktör olarak destek verdi.

        Hayyam Stüdyoları’nda gerçekleştirilen kayıtlarda gruplara mentorluk eden prodüktörlerin de katkısıyla gençliğin tutku ve heyecanının ustalığın bilgeliğiyle dengelendiği, belki de bu anlamda ülkemizde biricik olabilecek özgür ve dinamik bir albüm ortaya çıktı. Albümün lansman konseri, 7 Aralık Perşembe akşamı Pera 77’de düzenlenecek.

        Genç Caz+’nın Seçici Kurulu’nda bu yıl müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Ogün Sanlısoy, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

        Genç Caz+ 23, 21 Kasım’da Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, Fizy ve Muud gibi çeşitli platformlarda yerini alacak.

        Albümü dinlemek için: https://GencCaz.lnk.to/2023

        Genç Caz+ 23 Albüm Şarkıları

        • Projektiles / Şeytan Pazarı
        • Esra Gürçay Quartet feat. Peter Shalamov / For Next Season
        • Zonda 4/ Time Invariant
        • BÜMK Orkestra / Did I Fall?
        • Eggmann Quartet / Crowded Windows
        • Keskin Band / Gökyüzü
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        #İKSV
        #İstanbul Caz Festivali
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