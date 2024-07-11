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        Haberler Spor Diğer Genç Cimnastikçilerden 6 Uluslararası Madalya - Diğer Haberleri

        Genç Cimnastikçilerden 6 Uluslararası Madalya

        23-24 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde IFAGG kapsamında düzenlenen Pannon Cup'a Şavkar Cimnastik Kulübü'nden Lidya ve Fadalya takımları katıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:14
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        Genç Cimnastikçilerden 6 Uluslararası Madalya
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        Peri Pişkinsüt, Melissa Cecan, Sare Yıldırım, Hayat Sarı, Duru Yılmaz, Asya Keskin, İris Eskinazi, Ada Eryüce, Melis Eda Dursun, Alya Ünel ve Maya Uçar ile Lidya takımı 8-10 yaş kategorisinde yarışarak altın madalyayı ülkemize getirdi. Eylül Aşlamacı, Karya Erdemli, Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya, Duru Gülderen, Şevval Öz ve Victoria Caradja ile Fadalya takımı ise 12-14 yaş kategorisinde bronz madalya sahibi oldu. Ertesi gün düzenlenen AGG Dünya Kupasında ise Fadalya takımı beşincilik elde ederek bu branşta başarı gösteren ilk Türk takımı oldu.

        27-28 Haziran tarihlerinde İspanya’nın Tarragona şehrinde IFAGG kapsamında düzenlenen Open International AGG ve Mediterrenean Countries Competition turnuvalarna Şavkar Cimnastik Kulübü’nden Kilia ve Florina takımları katıldı. Azra Demir, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan, Damla Ünal, Çağla Deniz Barda, Nazlıcan Mina Eraslan, Bahar Alpata, Bilge Sofiya Dinçler ile 10-12 yaş kategorisinde yarışan Kilia takımı bir altın ve bir gümüş madalya aldı. Ekin Ela Tekeli, Mira Konan, Vera Aldırmaz, Mina Dede, Ferah Arpacı, Defne Elif Aydın, Maya Önat ve Zümra Öz ile 8-10 yaş kategorisinde yarışan Florina takımı ise iki altın madalya aldı.

        Olga Nehovska Aşkın başta olmak üzere antrenörler Ayşecan Özen, Ceren Ovat ve Aylin Gencer ile çalışan genç cimnastikçiler geçtiğimiz 5 yıl içinde uluslararası yarışmalara katılarak sayısız madalya ile ülkemize döndüler.

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