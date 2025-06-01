Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı! | Son dakika haberleri

        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!

        Muğla'da 26 yaşındaki Asistan Doktor Anıl Canbaş'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili olayda sır perdesi aralandı. Genç doktorun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da evinde ölü bulunan Asistan Doktor Anıl Canbaş’ın (26), yapılan otopside kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        DHA'nın haberine göre Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Dr. Anıl Canbaş’tan dün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        OTOPSİ SONUCU BELLİ OLDU

        İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Canbaş’ın kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

        ALKOL ALDI İDDİASI

        Öte yandan, Anıl Canbaş’ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.

        Doktor evinde ölü bulundu
        Doktor evinde ölü bulundu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Muğla
        #Anıl Canbaş
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Haziran, şiddetli sağanakla başladı! Çok sayıda il için uyarı!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Beşiktaş'ın hedefi üçüncü sıra!
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Uyku öncesi alışkanlıklarınız ne kadar sağlıklı?
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        O yumruk öncesi neler yaşandı?
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı