YÜZ İÇİN 7 YOGA EGZERSİZİ

Her egzersiz için konfor seviyenize göre çalışın. Sıcaklık veya sıcaklık hissedebilirsiniz ancak acı veya rahatsızlık hissetmemelisiniz. Her zaman temiz eller ve temiz bir yüzle başlayın. Parmaklarınızın cildiniz üzerinde çok fazla kayganlaşmadan kolayca kayabilmesi için bir yağ, serum veya temizleme kremi kullanın. Yağların veya serumların cildinize masaj yaparak uygulanması, ürünün daha derin emilim için cildinize nüfuz etmesine yardımcı olabilir.

1. GERİLİM GİDERME

Bu akupunktur noktasını uyarmak göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Gün içinde veya uykuya dalmadan önce sakinleşmek için kullanabilirsiniz.

Gözlerinizin iç köşesine 30 saniye boyunca bastırın. Daha sonra 30 saniye boyunca tek yönde yavaşça daire çizin. Ters yönde tekrarlayın.