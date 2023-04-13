Genç hemşire evinde ölü bulundu

İHA

Sakarya Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde hemşire olan Dicle Naz (27), evinde ölü bulundu.

Korkunç olay, Korucuk Mahallesi 1714. Ada'da yaşandı. Hemşire Dicle Naz'a telefonla ulaşamayan iş arkadaşları, tek başına yaşadığı eve gitti. Kapının açılmamasından şüphelenen genç hemşirenin arkadaşları, 112 Acil Çarı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir eşliğinde girilen evde genç hemşireyi boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde genç hemşirenin hayatını kaybettiği tespit edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Dicle Naz'ın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Naz'ın cenazesinin yapılacak olan otopsiden sonra memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderileceği öğrenildi.