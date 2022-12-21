Genç kadın ve annesi, kira zammı kavgasında saldırıya uğradı!

DHA'nın haberine göre Şimşek, "Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler. Üsküdar'da kiralar 10 bin TL olduğu için, ödediğimiz 2 bin 750 lira çok az geldi. Evden çıkmamız için gece yarısı bize saldırdılar. Yaklaşık 15 kişi evimize girip, bizi darp ettiler. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından sürüklendi. Yere düştüm, üzerimden geçtiler. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor" dedi.

Üsküdar'da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. Ev sahibinin akrabaları tarafından darp edildiğini iddia eden kiracı Merve Şimşek (26), 'Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından şikayetçi oldu.

EV SAHİBİNİN AKRABALARI SALDIRDI

Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen Merve Şimşek ve annesi Songül Şimşek'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi. Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü. Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti.

"1 YIL İÇERİSİNDE 3 KEZ KİRAYA ZAM İSTEDİLER"

Kavga anlarını Merve Şimşek'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, Merve Şimşek'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor. Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında Merve Şimşek, iddiaları kabul etmiyor.