Genç oyuncular, 'Kalpazan'ı anlattılar

SHOW TV'nin yayınlanan, yapımcılığını Saner Ayar'ın yapımını O3 Medya'nın üstlendiği iddialı dizisi 'Kalpazan'ın oyunculukları ile parlayan yıldızları; Çağla Naz Kargı ve İlker Yağız Selçuk karakterine ve yapıma dair merak edilenleri açıkladılar.

Arda'nın ablası Naz'ı canlandıran Çağla Naz Kargı ise rolüne dair şunları söyledi; "Ben senaryoyu okuduğumda Naz ile kendimi çok özdeşleştirdim. Hikâyesi, çok samimi geldi. Okurken her şey gözümde net bir şekilde canlanıyordu, bu yüzden direkt içinde bulunma heyecanımı dile getirdim. Süreç kısaca böyle gelişti, en başından beri hislerimde yanılmadığımı da zaten görüyorum ve iyi ki diyorum. Beni elbette senaryo ve oyuncu kadrosu da çok etkiledi ama asıl bu denli sahiplenmemi sağlayan Naz'ın bugüne kadar oynadığım hiçbir karaktere benzemiyor oluşu ve günümüz gençliğinin yansıması bir karakter oluşu. Ayrıca senaryonun alışılagelmişin dışında ve gerçek oluşu da beni çok heyecanlandırdı." şeklinde konuştu.

Naz'ı oynarken en çok kendinden ilham aldığını belirten Çağla Naz Kargı, karakterinin burnundan utandığı için bilerek duvara çarpası hakkında ise şu açıklamayı yaptı; "Oyuncu olarak tabii ki en çok estetik açıdan eleştiriye maruz kalıyoruz. Ben oyunculuğun her açıdan doğallıktan geçtiğine inanıyorum. Benim Naz gibi bir derdim olsaydı elbette gidip duvara toslamazdım ama onu da anlıyorum çünkü hem en çok darbe yediği noktaydı burnu hem de o an tüm sorunlarının içinde en hızlı çözebileceği sorunu da… Naz'a tavsiyem ise bu kadar fevri olmaması gerektiği çünkü şu an onun dert sandığı şeyler aslında hayatın asıl gerçekleri içinde çok küçük ve gereksiz olduğu olurdu." dedi.