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        Genç STEM Takımının geliştirdiği "Akıllı Kask", TEKNOFEST Akdeniz'de tanıtıldı

        TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finalinde yarışan Genç STEM takımının geliştirdiği, sinyalizasyon, sesli uyarı ve görüntüleme sistemine sahip, acil durum anında konum bildirimi gönderebilen "Akıllı Kask" ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin trafikteki daha güvenli seyretmeleri hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:02
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        Akıllı kask Teknofest'te tanıtıldı
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        Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Akdeniz'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde devam ediyor. Finalistler, farklı kategorilerde geliştirdikleri teknoloji projelerini sergiliyor.

        Şanlıurfa'da faaliyetlerini sürdüren Genç STEM Derneği çatısı altında kurulan "Genç STEM" (Science-technology-engineering-mathematics/Bilim-teknoloji-mühendislik-matematik) takımı, bilgisayar mühendisi Alper Sargın, derneğin kurucu üyeleri Halil İbrahim Çetin, Mustafa Taşiyan, Abdurrahim Sargın, Bekir Başkurt ve Ahmet Göçen ile üye Soner İşbecer ve Cebrail Akay'dan oluşuyor.

        "Akıllı Kask"ı geliştiren takım, "Akıllı Ulaşım Kategorisi"nde yarışıyor.

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        Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Alper Sargın, AA muhabirine, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında motokuryelerin sayısında artış olduğunu söyledi.

        Bununla birlikte motosiklet kazalarının da arttığına dikkati çeken Sargın, "Bu motokurye kazalarından yola çıkarak kazaları nasıl önleyebileceğimize odaklandık. 2021'de Akıllı Kask'ı geliştirdik. Akıllı Kask sinyal sistemi olan, sürücülerin baş hareketlerine göre sağa ve sola sinyal veren bir kask. Bu akıllı kaska görüntü işleme kullanarak levha tanıma sistemi de koyduk ayrıca kask, üzerindeki sensörler yardımıyla kaza gibi acil durumları algılayabiliyor ve konum bilgisi paylaşıyor." dedi.

        "AKILLI KASK YENİLENEBİLİR ENERJİYLE ÇALIŞIYOR"

        Sargın, sürücülerin "Akıllı Kask"ı bilgisayar sistemlerinin yanı sıra telefonlarda yer alacak mobil uygulama üzerinden kullanabileceğini dile getirdi.

        Mobil uygulama altyapısı üzerine çalıştıklarını anlatan Sargın, şöyle devam etti:

        "Akıllı Kaskı kullanan bisikletli ve motosikletli sürücüler trafiğe çıktıklarında çok rahat bir şekilde led ışıklar yardımıyla diğer sürücülere gideceği yönü bildirebiliyor. Görüntü işleme yardımıyla trafikteki ikaz levhalarını ve tehlikeli durumları algılayarak sürücüye sesli şekilde uyarı veriyor. Kask, üzerindeki GPS sensörüyle herhangi bir titreşim olduğunda acil durumu veya kazaları algılayarak sürücünün konumunu acil servis numaralarına ve yakınlarına mesaj yoluyla iletiyor. Akıllı Kask yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Kaskımızda motosiklet ve bisikletler hareket halindeyken oluşan hava akımını kullanıyoruz. Sistemimiz rüzgarı alarak elektrik enerjisine dönüştürüyor. Böylece Akıllı Kask pil ya da dışarıdan herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan kendi kendini çalıştırabiliyor."

        Sargın, öncelikli hedeflerinin TEKNOFEST'te dereceye girmek, ardından bu girişim hayalini bir sonraki seviyeye taşıyarak firmalaşmak ve "Akıllı Kask"ı yaygın hale getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

        Takım üyesi ve öğretmen Halil İbrahim Çetin ise "Akıllı Kask"ın bisiklet ve motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmak açısından oldukça önemli ve faydalı bir proje olduğunu söyledi.

        Projenin oldukça ilgi çektiğini belirten Çetin, bu süreçte kendilerine verdiği destekten dolayı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve GAP Yeşil İnovasyon ve Proje Yarışması'nı düzenleyenlere teşekkür etti.

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