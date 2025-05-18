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        Haberler Spor Diğer Gençler, TCG Anadolu ile Samsun'a doğru tarihi yolculuk yapıyor - Diğer Haberleri

        Gençler, TCG Anadolu ile Samsun'a doğru tarihi yolculuk yapıyor

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan Samsun'a doğru yol alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:32
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        Gençler, TCG Anadolu ile Samsun'a yolculuk yapıyor
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla, TCG Anadolu ile tarihi bir yolculuğa çıkan gençler, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Üniversiteli gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla İstanbul’dan Samsun’a giderken izlediği güzergahı Türkiye’nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi olan TCG Anadolu ile geçiyor.

        Üniversitelerin mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilen gençler ile kara, hava ve deniz harp okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın katıldığı törenle 17 Mayıs Cumartesi günü Tuzla Tersanesi’nden Samsun’a doğru uğurlanmıştı.

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        19 Mayıs'ta Samsun’a ulaşacak olan gençlere, seyahat boyunca hem TCG Anadolu Gemisi tanıtılarak milli savunma sanayinin geldiği düzey gösteriliyor hem de alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 19 Mayıs'ın tarihi önemi anlatılıyor.

        'TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul’dan Samsun’a Milli Mücadele Yolculuğu' programı kapsamında gençler için ayrıca; film/belgesel gösterimi, atölye çalışmaları, müzik dinletisi, yarışmalar gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

        GENÇLER, TCG ANADOLU ILE YOLCULUK YAPMANIN GURURUNU YAŞIYOR

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla, yerli ve milli TCG Anadolu ile tarihi bir yolculuğa çıkan gençler, mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

        Gençleri taşıyan TCG Anadolu Gemisi, 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşacak. Gençler, Samsun’da düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programlarına katılacak.

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