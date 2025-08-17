Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 81. dakikada Nikola Storm kaydetti.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ligde ilk 2 haftayı puansız kapattı. Antalyaspor ise 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.
Ligin 3. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.