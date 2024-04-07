Gençlerbirliği: 1 - Adanaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin golünü 19. dakikada Melih Bostan, Adanaspor'un golünü ise 45+1'de Abdoulaye Dabo attı.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 44'e, 15. sırada yer alan Adanaspor ise puanını 31'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Adanaspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.