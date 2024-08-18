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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor, 1-1 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Gençlerbirliği ile Boluspor, haftayı 1 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 21:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:26
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        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Boluspor'un golünü 7. dakikada Berk Yıldız attı. Başkent ekibine beraberliği getiren golü ise 47. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği ile Boluspor, puanlarını 1'e yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Başkent ekibi, Iğdır FK'ya konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar ise evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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