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Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor: 2 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 14 maça çıkan başkent ekibi, 7 puanla son sırada yer aldı. Ligde 3 maç sonra kazanan Erzurumspor FK ise puanını 17'ye yükseltti

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor: 2 MAÇ SONUCU

Stat: Eryaman

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Gökhan Gül, Grechyshkin (Dk. 69 Muhammed Bayır), Serdarcan Eralp (Dk. 80 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 88 Kağan Özkan), Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş (Dk. 69 Aksel Aktaş)

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 89 Yakup Kırtay), Estrela, Alican Özfesli (Dk. 74 Shala), Hasek (Dk. 88 Bergdich), Süleyman Koç (Dk. 74 Celal Hanalp), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 58 Ufuk Budak), Olanare

Goller: Dk. 14 Süleyman Koç, Dk. 78 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 73 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 10 Estrela, Dk. 70 Alican Özfesli, Dk. 90+2 Ufuk Budak (Erzurumspor FK), Dk. 84 Mert Kula (Gençlerbirliği)

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