Gençlerbirliği: 2 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Konuk takım 26. dakikada Emir Gültekin ile öne geçerken; ev sahibi ekip ise bu gole 57'de Sinan Osmanoğlu ve 90+3'te Metehan Mimaroğlu (p) ile karşılık verdi.