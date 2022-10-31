Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.
Bu sonuçla Gençlerbirliği üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Ligde 6 puanla 18. sırada bulunan başkent ekibinin galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Göktuğ Erdem (Dk. 46 Mert Kula), Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere (Dk. 73 Seyit Ali Kahya), Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 57 İlker Karakaş), Serdarcan Eralp, Belyaev, Ahmet Arda Tuzcu
Manisa FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Stark (Dk. 90 Fırat Sarı), Burak Altıparmak (Dk. 90 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 76 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 67 Mehmet Uysal), Adem Büyük (Dk. 90 Grezda)
Goller: Dk. 20 Burak Altıparmak, Dk. 31 Adem Büyük, Dk. 80 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 23 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Adem Büyük, Dk. 48 Nizamettin Çalışkan, Dk. 70 Mehmet Uysal (Manisa FK), Dk. 45+3 Metehan Mert, Dk. 45+4 Ahmet Arda Tuzcu, Dk. 76 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği)
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