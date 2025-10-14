Gençlerbirliği'nde genel kurul için "imza kampanyası" başlatıldı

Gençlerbirliği'nde genel kurul üyeleri, kulübü "seçimli olağanüstü genel kurul"a götürmek için imza kampanyası başlattı.

Osman Sungur'un istifası sonrası genel kurula gidilmeden başkanlığa yönetim kurulu kararıyla Mehmet Kaya'nın seçilmesine tepki gösteren üyeler, imza kampanyası düzenliyor.

Yeni başkanın genel kurulda belirlenmesi gerektiğini düşünen üyeler, Çukurambar'daki konteyner ofise gelerek seçime gidilmesi için noter huzurunda imzalarını vermeye başladı. Genel kurul üyeleri, başka noter merkezlerinde de işlemlerini hallederek evraklarını ulaştırabilecek.

Sungur'un istifası sonrası olağanüstü genel kurul kararı alınmaması üzerine yönetim kurulu yedek üyeliği görevinden istifa eden Hakan Kaynar ile eski asbaşkanlardan Mehmet Soylu da imza kampanyasına katıldı.

Çukurambar'a gelerek imza veren Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde genel kurulun 14 Haziran'da yapıldığını ve başkanlığa Osman Sungur'un seçildiğini hatırlattı.

Gençlerbirliği'ne üye olmuş insanların kararıyla söz konusu genel kurulda bir yönetim kurulunun belirlendiğini belirten Kaynar, neden istifa kararı aldığıyla ilgili şunları söyledi:

Sungur'un istifasının ardından 17 yönetim kurulu üyesinin bir araya gelerek yeni başkan seçtiğini dile getiren Kaynar, şunları kaydetti: "Yeni başkanı genel kurul seçmedi. Dolayısıyla camianın geride kalan kısmı, taraftarlarımız, üyelerimiz, camianın küçük bir kısmının bu yanlış kararını düzeltmek için bir imza kampanyası düzenliyor. Bu sadece bir imza kampanyası değil. Üyelerimiz gelip burada noter huzurunda imza verecekler ve yeterli sayıya eriştiğinde de bu imzalar teslim edilecek ve kulüp genel kurula gidecek. Gençlerbirliği sadece futbol kulübü değil, bir spor kulübü. Hepimiz onun hem üyesi hem de taraftarıyız. Gençlerbirliği sahaya çıktığında kiminle oynarsa oynasın 2-0, 3-0 geride olalım, 90 dakikanın sonunda galibiyet umudunu taşıyan insanlarız. Dolayısıyla burada da taraftarımız bir tavır koyarak bir sürece başladı. Elbette bu sürecin de az önce söylediğim gibi 90 dakikanın sonunda olduğu gibi başarıya ulaşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Ankara'yı ve Gençlerbirliği'ni sevenler, Gençlerbirliği'nin bu 102 yıllık camia kimliğine sahip çıkanlar, gerek buraya gelerek, gerek kendileri ulaştıkları bir notere giderek bu imza kampanyasına katılmalılar diye düşünüyorum."

