Gençlerbirliği'nde MHK'ye hakem şikayeti!

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Esenler Erokspor'la oynadığı maçın orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle müsabaka ve VAR hakemlerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Eryaman Stadyumu'nda Esenler Erokspor'la oynanan karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Aksu ve VAR hakemi Volkan Bayarslan için harekete geçildiği belirtildi.

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu'nun isteği doğrultusunda kulübün avukatları, MHK'ye yaptıkları yazılı başvuruda Esenler Erokspor maçının orta hakemi ve VAR hakeminin vermiş olduğu kararların, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkelerini ihlal ettiğini ayrıca sezon boyunca verilen emekleri hiçe saydıklarını belirterek müsabaka ve VAR hakemlerinin MHK listesinden çıkarılması talebinde bulundu.

Tüm dünyada olduğu üzere VAR müessesesi hakem hatalarını en aza indirmek için ihdas edilmiş iken, Esenler Erokspor karşılaşmasında Gençlerbirliği'nin oyuncularına yapılan açık faul ve lehlerine verilmesi gereken penaltının görmezden gelindiği savunulan açıklamada, adil oyun ve tarafsız yönetim ilkeleri ihlal edilerek kulübün zarara uğratıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemlerin bu denli açık hataları ve yanlı olduğu kanaati oluşturan kararları ile müsabakanın adil ve eşit şartlar altında ve kuralına uygun olarak oynanması ilkesi zedelenmektedir. Türk futbolunun ihtiyacı olan tarafsızlık ve adaletin tartışıldığı şu günlerde futbola düzen sağlaması için getirilen VAR sisteminin bu denli göz ardı edilmesi ve verilen hatalı kararlar ile emeklerin hiçe sayılması kabul edilebilir değildir. Öyle ki sayın kurulunuz açısından çözülmesi gereken sorunlar olmakla birlikte bu denli kötü yönetim gösteren ve bu camiaya yakışmayan hakemlerin tasfiyesi elzemdir. Tüm bu nedenler doğrultusunda, Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüzü her ne sebeple olduğu meçhul bir şekilde mağdur edenler hakkında en ağır şekilde mücadele etme prensibini benimsediğimizden, işbu başvuruyu yapma zorunluluğumuz doğmuştur."