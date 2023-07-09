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        Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi!

        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 16:04
        Gençlerbirliği'nde genel kurul ertelendi!
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        Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada seçimli olağanüstü genel kurulun, salt çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendiği duyuruldu.

        Gençlerbirliği'nde seçimli genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda "çoğunluğa bakılmaksızın" yapılacak.

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